IN VIALE GIOSTRA E VIA GARIBALDI

Eseguito un controllo del territorio, nel pomeriggio di oggi a Messina. La Polizia di Stato, e’ stata presente dopo le ore 18, con due pattuglie della Squadra Volanti, nella zona Nord della Citta’.

In viale Giostra, nella corsia centrale monte-mare tra il viale Regina Elena e la via Garibaldi gli agenti hanno fermato i veicoli transitanti per le usuali verifiche di rito. In via Garibaldi, i poliziotti hanno provveduto a liberare la corsia preferenziale tra piazza Castronovo ed il Torrente Trapani.