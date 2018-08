EstateSicura: la Polizia di Stato, ha potenziato i controlli a Messina

I componenti delle forze dell’ordine che sono intervenuti nel caso descritto, lo riassumono in questa nota che segue, affermando: “#EstateSicura, l’Operazione promossa dalla Polizia di Stato per contrastare il fenomeno dei furti in appartamento incalza nella città dello stretto e stanotte ha portato all’arresto di due messinesi colti in flagranza di reato. A sorprenderli i poliziotti delle Volanti della Questura di Messina che dopo aver mandato in fumo il loro diabolico piano li hanno assicurati alla Giustizia. 38 e 36 anni, entrambi pluripregiudicati, intorno alla mezzanotte erano all’interno di un appartamento in uno stabile in pieno centro, tra la via Maddalena e la via Ghibellina con l’intento, approfittando dell’assenza del proprietario, di fare razzia di quanto più possibile. Sono stati interrotti dall’arrivo dei poliziotti che, allertati dalla chiamata di un cittadino in Sala operativa, sono intervenuti immediatamente”.

I malviventi hanno provato a scappare ma inutilmente: “gli operatori infatti avevano già bloccato ogni via di fuga cinturando l’edificio, terrazza e cortile interno inclusi, dove, tra serbatoi dell’acqua e piante li hanno trovati, acquattati e nascosti come meglio potevano. Avevano ancora addosso guanti, torcia e maschera da saldatore; all’interno dell’immobile, completamente a soqquadro, avevano invece abbandonato la saldatrice e gli altri attrezzi con cui erano già riusciti a forzare la cassaforte. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, i ladri d’appartamento sono stati trasferiti presso le camere di sicurezza del complesso Calipari in attesa di rito per direttissima previsto per stamattina”.