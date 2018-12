Estesa dalla Corte d’Appello di Messina, la Sentenza di secondo grado di “Gettonopoli”

RIDOTTE PER TUTTI LE PENE, CON ASSOLUZIONI PARZIALI, ASSOLUZIONE TOTALE PER NORA SCUDERI E LIBERO GIOVENI

Oggi è stato il giorno della Sentenza del processo di secondo grado del Processo -Gettonopoli- che ha visto imputati 17 consiglieri comunali di Messina in carica nella scorsa consiliatura, alcuni di essi riconfermati anche nella tornata elettorale del 10 giugno scorso. Intorno alle 13.30 il presidente del Collegio giudicante dottor Alfredo Sicuro si è ritirato in Camera di cnsiglio con i colleghi Eugenia Grimaldi e Maria Teresa Arena.

Il provvedimento è stato letto in Aula, alle ore 20.15 e ad ascoltarlo vi erano: “Nicola Cucinotta, Fabrizio Sottile, Nora Scuderi, Angelo Burrascano, Pio Amedeo, Carlo Abbate e Benedetto Vaccarino”.

Queste le condanne: “Nino Carreri (1 anno e 2 mesi), Santi Sorrenti (1,3), Andrea Consolo (1,3), Angelo Burrascano (1,4), Pio Amedeo (1,5), Nicola Crisafi (1,7), Carmelina David (1,3), Fabrizio Sottile (1,6), Paolo David (1,7), Carlo Abbate (1,6), Daniele Zuccarello (1,6), Benedetto Vaccarino (1,9), Piero Adamo (1,2), Nicola Cucinotta (1,3), Giovanna Crifò (1,5), Nora Scuderi (assolta), Libero Gioveni (assolto), per tutti la pena è stata sospesa”.

L’accusa contestata in primo grado, verteva sulla permanenza lampo (meno di tre minuti) che alcuni degli indagati poi processati usavano mettere in atto quando si recavano nelle Commissioni del Municipio peloritano e che per questo vennero condannati (dalla Prima Sezione penale del Tribunale presieduta dalla dottoressa Silvana Miranda Grasso) il 3 luglio del 2017, per essersi intascati i gettoni di presenza senza una effettiva partecipazioni alle sedute.