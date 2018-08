Ex Provincia Regionale di Messina: incontro del sindaco Metropolitano De Luca, con i dirigenti scolastici

Il sindaco Metropolitano De Luca ed il vice sindaco Mondello hanno incontrato stamane, a Palazzo dei Leoni, i dirigenti scolastici dell’Istituto comprensivo “Mazzini”, Domenico Genovese e del Liceo classico “Maurolico”, Giovanna De Francesco. È stato risolto il problema della mancanza delle tre aule della Scuola “Mazzini”, con la disponibilità della dirigente del “Maurolico”, infatti il sindaco ha deciso di procedere, fermo restando la necessità di valutare tra qualche anno la consistenza della popolazione scolastica. Inoltre, è stato affrontato il problema del cortile esterno, che rappresenterebbe la soluzione ideale per gli studenti della “Mazzini”, attualmente obbligati ad andare al Paltracuzzi per lo svolgimento delle attività motorie.

De Luca si è dichiarato molto dispiaciuto per tutto il tempo trascorso invano che, invece, doveva essere impiegato per l’acquisizione, mediante esproprio, del suddetto cortile. In ogni caso, il sindaco ha assicurato che verranno attivate tutte le procedure idonee per l’acquisizione del bene.

Per quanto riguarda la situazione di carattere generale De Luca ha dato appuntamento ai due dirigenti scolastici per la seconda settimana di settembre, fermo restando che si procederà immediatamente ad una ricognizione complessiva, dando priorità alle emergenze che si andranno a riscontrare. Inoltre, l’azione di valutazione degli spazi, istituzionali e scolastici, al fine di razionalizzare e migliorarne la fruizione, permetterà in tempi brevi di fornire risposte concrete e definitive per quanto riguarda il problema della mancanza di aule.