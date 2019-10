Fabrizio Pignalberi del Movimento Più Italia, in un filmato, spiega l’andamento della manifestazione odierna a Pietra Ligure (SV) [Video]

IL PRESIDENTE SI RAMMARICA, PER LE POLEMICHE DI QUESTI GIORNI SORTE CON TERZE PERSONE E LO SPOSTAMENTO DELL'INIZIATIVA DECISO DAI CARABINIERI INTERVENUTI PER IL RISPETTO DELLA SICUREZZA PUBBLICA

Fabrizio Pignalberi del Movimento Più Italia, in un filmato, spiega l’andamento della manifestazione odierna a Pietra Ligure (SV). Pignalberi, si rammarica per le polemiche di questi giorni nate con terze persone e per l’intervento dei carabinieri che hanno deciso di far spostare il luogo della iniziativa.