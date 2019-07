Famiglia e – case Famiglie: contro gli abusi dei Servizi Sociali e dei Tribunali Minorili

L’Associazione Gesef (Genitori separati dai figli), nella nota seguente, comunica che: “sabato 27 luglio alle ore 11.00 manifestazione nazionale delle famiglie con minori in casa Famiglia a Roma nei pressi del Ministero di Grazia e Giustizia (piazza Cairoli). Anche se è un sabato e probabilmente farà caldo, non perdiamo questa occasione per gridare tutta la nostra rabbia per tutti i bambini Sottratti ai loro genitori. Fate girare!!! Mobilitiamoci , facciamo passa parola in rete. Ora o mai più”!