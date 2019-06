Fenapi Group, giunge sul podio dell’Italian Best Awards 2019

Fenapi Group è stata premiata come eccellenza italiana alla Camera dei Deputati di Roma nell’ambito della sesta edizione di Italian Best Awards 2019. Un evento nato per celebrare un patrimonio fatto di eccellenza, competenza, innovazione, ricerca e sperimentazione, quei valori, che rendono l’Italia famosa in tutto il mondo. A promuoverlo AgerMea, associazione presieduta da Domenico Cosentino, (presidente di SiamoImpresa Agricoltura), che da anni si impegna per la valorizzazione e tutela del Made In Italy.

Il prestigioso evento, condotto, dai presentatori Manila Nazzaro e Marco Capretti, si è svolto alle presenza di Istituzioni, personalità pubbliche e private, aziende e personaggi dello spettacolo. La cerimonia ha voluto valorizzare l’eccellenza dello stile italiano nei diversi settori.

Dieci le categorie in concorso: Cinema e TV – Comunicazione e giornalismo – Eccellenze Internazionali – Legalità – Medicina- Storie di Eccellenza- Salute, Sport e Prevenzione – Produzioni di Eccellenza – Storie di Successo – Ricerca e Formazione.

Tra i riconoscimenti assegnati: nella categoria “Legalità” spiccano i premi conferiti alla Polizia Postale delle Comunicazioni per l’incisiva attività di sensibilizzazione, prevenzione e informazione sul tema della sicurezza dei minori sulla rete internet, E’ l’assistente capo della Questura di Roma, Alessandro Magno che ha condotto le indagini nella squadra di Roberto Mancini, il poliziotto che per primo ha portato alla luce il problema dell’interramento dei rifiuti tossici e che è morto a 53 anni, ucciso da un linfoma.; nella categoria ‘Formazione e Ricerca’ tra i premiati segnaliamo il Professore Fabio Babiloni, fondatore e Responsabile Scientifico di BrainSigns srl, Università Sapienza di Roma; nella categoria ‘Comunicazione e Giornalismo’ spiccano i riconoscimenti assegnati al Dott Roberto Gueli, Vice Direttore TGR Rai, premiato per la professionalità che ha sempre contraddistinto la sua prestigiosa carriera giornalistica, e al Dott. Salvo Li Castri vice Presidente Ordine dei Giornalisti di Sicilia per il costante impegno profuso a tutela della professione.

In questo panorama qualificato si inserisce il riconoscimento assegnato a Fenapi Group nella Categoria Storie di Successo. Il presidente Carmelo Satta e i dirigenti Fenapi sono stati premiati per aver valorizzato e tutelato i piccoli imprenditori veri protagonisti dell’economia italiana.

Afferma Carmelo Satta: “è un riconoscimento, che ci gratifica enormemente e che riconosce il lavoro svolto a tutela dei piccoli imprenditori. Vogliamo condividere questo premio con tutti coloro che ogni giorno si impegnano per la valorizzazione e la promozione delle piccole realtà imprenditoriali, con gli associati Fenapi e con tutti i dipendenti che ogni giorno con la loro azione quotidiana contribuiscono a rendere grande la nostra realtà”.