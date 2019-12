Fermatosi ieri vicino ai vigili Urbani di Messina, durante un servizio di controllo li ha definiti… fannulloni

Situazione quasi ai limiti della realtà, quella verificatasi ieri mattina a Messina nei pressi del Mercato Vascone di via Catania. Nella zona citata, una pattuglia della Polizia Municipale si trovava ad espletare il proprio servizio di controllo della viabilità quando è stata avvicinata da un soggetto a bordo di un’autovettura.

La persona fermatasi, rivolgendosi agli agenti, li ha apostrofati definendoli dei fannulloni allontanandosi successivamente dal luogo. I poliziotti, non credendo a quanto vissuto hanno raggiunto l’uomo di cinquantaquattro anni nella attigua via San Cosimo invitandolo ad arrestare la propria corsa per potere effettuare una verifica. L’autore del gesto, è risultato essere privo della patente di guida in quanto revocata per mancanza dei requisiti morali. Il veicolo da lui condotto, è stato sottoposto ad un fermo amministrativo della durata di 90 giorni. Sul luogo, ha coordinato le attività descritte, il commissario Daniele Lo Presti coadiuvato dal collega Giovanni Giardina. In base a ciò che è stato dichiarato dai vigili Urbani al lavoro, i tutori dell’ordine hanno deferito in stato di libertà per oltraggio a pubblico ufficiale il 54enne messinese.

Foto, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.