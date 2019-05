Festa Madonna della Lettera: domenica 2 giugno a Galati marina, la Prima edizione

A Galati marina il 2 giugno sarà una giornata di grande festa in onore della Madonna della lettera, patrona della città di Messina ed in particolare della frazione di Galati marina. L’iniziativa sarà presentata Venerdì 17 maggio, alle ore 10.30, a Palazzo Zanca nella sala della vicepresidenza del Consiglio comunale, verrà presentata la prima edizione de “La notte rosa a Galati marina” in programma domenica 2 giugno. La manifestazione patrocinata dal Comune di Messina, è organizzata dalla Parrocchia S. Maria della Lettera di Galati marina guidata da padre Orazio Siani, assistito da Claudio Bellezza e Gabriele Bonfiglio.

Un’organizzazione che coinvolge l’intera frazione costiera messinese ed in particolare il tessuto produttivo locale. Sono 28 le attività commerciali che hanno voluto dare il proprio contributo al territorio dove vivono ed operano oltre 5000 messinesi ed è una prima scommessa per non lasciarsi sopraffare da una crisi economica e sociale che va combattuta iniziando proprio dalle piccole realtà cittadine.

Sarà questo il concetto cardine che verrà esplicitato venerdì prossimo nella conferenza stampa da padre Orazio Siani che ha più volte ribadito l’importanza di donare un nuovo vestito al nostro territorio, un “vestito a festa” che il 2 giugno sarà di colore rosa, una gradazione – ha ribadito il parroco di S. Maria della Lettera – che oltre ad essere il colore della leggerezza racchiude molteplici significati: tenerezza, disponibilità, dono di sé, equilibrio tra il dare e ricevere, condivisione, innocenza e semplicità. Tanti aggettivi per una kermesse che vuole ridare soprattutto fiducia a quanti pensano che alle nostre latitudini non esiste la possibilità di un vero riscatto.