❤️ “Fiaba per NeMO” è un progetto nato 7 anni fa e che in queste settimane, in un periodo surreale e complicato per tutti, si trasforma. Si adegua al tempo che stiamo vivendo. Abbiamo pensato ai più piccoli #AmiciDiNemo!

Una coccola per tutti i bimbi. Tutti. Ma anche per gli adulti che sanno emozionarsi ascoltando una bella storia. Tante belle storie. I cui colorati protagonisti saranno a volte animaletti, a volte creature fatate.

⭐️Un appuntamento fisso.

👉🏻Ogni sabato, alle 11:00, qui sulla nostra pagina Facebook o sul nostro canale YouTube (Centro Clinico NeMO SUD).

Il progetto è ideato dall’Ufficio Comunicazione e Raccolta fondi di NeMO SUD che ha coinvolto altri amici davvero speciali. Professionisti di grande sensibilità a cui è stato chiesto di donare tempo, creatività ed impegno.

Le fiabe sono illustrate da tre professioniste di incredibile gentilezza e generosità: Monica Bellantone, Maria Irrera e Cristina Ipsaro Passione (che ha disegnato la prima fiaba di oggi❤️).

Ogni fiaba ha una sua colonna sonora ed una canzone scritta proprio per i più piccoli. La musica è di Alessandro Silipigni che si è anche occupato del montaggio video. Testi della fiaba e delle canzoni sono di Letizia Bucalo Vita.

A narrare le storie il sorriso ed il cuore di Stefania La Foresta, neuropsicologa del Centro NeMO SUD.

⭐️Per i bimbi di NeMO e per tutti i bimbi che vorranno sorridere, sognare, fantasticare. Così come abbiamo fatto noi realizzandole.

