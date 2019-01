Filt Cgil e Uiltrasporti, sull’Atm del corso Campagna/De Luca: “E’ in netto calo di risultati nonostante i proclami”

Filt Cgil e Uiltrasporti: “mentre ancora manca all’appello lo stipendio di dicembre per i 500 lavoratori il presidente Campagna sciorina alla stampa risultati di gestione 2018 che in realtà manifestano nel secondo semestre, quello che vede in sella la nuova gestione, vistosi cali sulle vendite di biglietti e abbonamenti rispetto al primo semestre dell’era Foti”.

Quello che l’Atm non dice:

1) Non dicono che… da 22 giorni manca all’appello lo stipendio di dicembre e che un ritardo cosi vistoso non avveniva dal lontano 2013, a poco serve buttare la colpa su chi c’era prima perché spetta al management di adesso garantire la regolarità degli stipendi ai lavoratori che garantiscono comunque il servizio alla citta.

2) Non dicono che… nel secondo semestre del 2018 i dati di vendita biglietti e abbonamenti durante la nuova gestione Campagna si sono notevolmente abbassati rispetto al primo semestre 2018 dell’era Foti. Dai dati forniti alla stampa dal presidente del CDA, è chiaro che il trend nel secondo semestre è notevolmente in calo e risultano ingannevoli perchè guarda caso sono complessivi sui 12 mesi del 2018 mentre andrebbero esaminati nel dettaglio mese per mese. Di fatto – continuano Filt e Uilt – hanno goduto dell’onda lunga del primo semestre mascherando successivi vistosi cali di vendite dovuti a una cattiva organizzazione .