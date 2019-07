Filt Cgil Uiltrasporti e Cub, di Messina sull’Atm: “la coperta è corta da tanto tempo eppure si scaricano i disastri gestionali sui lavoratori, una tattica che questa amministrazione usa ovunque per giustificare alla città il chiaro fallimento nei servizi pubblici”

In una nota a firma dei commissari liquidatori dell’Atm si “annunciano” imminenti provvedimenti per gli autisti che, a loro dire, farebbero poco straordinario causando addirittura disservizi alla città – Filt Cgil Uiltrasporti e Cub: la coperta è corta da tanto tempo eppure si scaricano i disastri gestionali sui lavoratori, una tattica che questa amministrazione usa ovunque per giustificare alla città il chiaro fallimento nei servizi pubblici . L’azienda non dice – continuano i sindacati – che dai dati gli scenari sono ben altri e solo nella giornata di ieri , venerdì , si è toccato il massimo storico in Atm con 245. ore di servizio straordinario tra gli autisti e questo nonostante siano stati immessi in servizio 11 dei nuovi assunti .

E sabato , anche per garantire il servizio al concerto di Pausini e Antonacci si sforarano le 260 ore di lavoro straordinario . Pertanto – secondo Filt Cgil Uiltrasporti e Cub non sappiamo a quali dati facciano riferimento i commissari liquidatori per lamentare poca collaborazione del personale autista perché oltre queste cifre c’è solo la schiavitù. In merito al comunicato Atm prot 14763 del 25 luglio us, intervengono le Filt Cgil Uiltrasporti e Cub , stigmatizzando i contenuti e i toni “minacciosi” adoperati dalla Commissione dei Liquidatori Atm giudicandola ingiusta e inopportuna . Si contesta la recente nota indirizzata al personale autista, dove l’ATM “lamenta” una presunta scarsa collaborazione nel prestare lavoro straordinario , al personale autista che in un anno di enormi sacrifici si è invece prestato, ogni oltre ragionevole limite, a sopperire col proprio operato alle evidenti carenze organizzative e di organico di questa azienda solo per garantire un servizio all’utenza che nell’ultimo anno appare mal gestito, con continue modifiche ai piani esercizio del trasporto gommato rivelatasi mai funzionali alle esigenze della città . Ricordiamo che il lavoro straordinario non è un obbligo ed è vincolato a limiti ben precisi imposti dalla normativa di legge e dal contratto , tali da garantire la sicurezza sul lavoro e per l’utenza . Un lavoro , quello dei conducenti fortemente usurante , specie col caldo estivo e dopo oltre un anno in cui con maggiori prestazioni hanno sopperito alle mancate assunzioni che già dal 2018 erano state richieste a gran voce da queste OOSS . Le scriventi, che per responsabilità alla città hanno garantito ampia collaborazione , chiedono in merito alla nota di Atm formali riscontri sugli intendimenti punitovi “ventilati” da questa commissione e contestualmente il report mensile del lavoro straordinario complessivo prestato alla guida dagli autisti da gennaio 2019 ad oggi . Appare più che ovvio , che le 30 assunzioni solo da poco concretizzatesi non risultano sufficienti alle carenze oggettive di autisti – concludono Filt Cgil Uiltrasporti e Cub- e pertanto chiediamo si proceda da subito allo scorrimento dell’intera graduatoria dei 49 candidati risultati idonei . Questa azienda la smetta di cercare altrove i responsabili dei disservizi causati alla città, chieda scusa ai lavoratori , perché i demeriti restano tutti in capo al nuovo management di Atm.