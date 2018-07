Fiumefreddo di Sicilia (CT): lunga fila sulla A18, per la caduta di un albero

A causa del forte vento di scirocco, che da questa mattina all’alba interessa la Sicilia orientale si sono verificate diverse cadute di arbusti. In un caso, è capitato, che il crollo abbia interessato un camion che transitava sulla Autostrada A18 in direzione Catania tra gli svincoli di Fiumefreddo e Giarre. L’episodio, ha causato paura nei due occupanti del mezzo che sono stati soccorsi con immediatezza dai sanitari del 118 e da una Squadra di vigili del Fuoco. Le vittime, sono state trasportate all’Ospedale di Acireale, dove solo a carico di una si è riscontrata una commozione cerebrale, mentre l’altra è rimasta fortunatamente illesa.

Per questa circostanza, l’arteria stradale è stata chiusa anche per forti raffiche di vento, consentendo così, la rimozione dei rami dalla carreggiata. Il Consorzio per le autostrade siciliane, ha reso nota l’obbligatorietà dell’uscita al Km 57 con il possibile rientro a Giarre. Tutto ciò, ha causato lunghe code e rallentamenti del traffico con ovvi disagi per l’utenza.

Sul posto, gli agenti della Polizia stradale hanno dirottato il traffico veicolare proveniente da Messina verso il casello di Fiumefreddo, nel quale, in uscita verso la Strada Statale 114 il traffico diretto a Giarre è risultato essere congestionato. La raccomandazione di spostarsi con prudenza, è stata fatta dalla Protezione Civile.