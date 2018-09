Forum delle donne: “Messina e la povertà”

Le responsabili del Forum delle donne, costituitosi anche nella Comunità dello Stretto (nella riva siciliana), intervengono su un importante argomento ed in una nota pubblicata su Facebook scrivono: “la lunghissima crisi economica che da quasi 10 anni tiene in ostaggio l’Italia ha colpito in modo devastante anche la nostra Città. Secondo i dati più recenti forniti dalla Caritas, negli ultimi 7 anni Messina conta 10.000 abitanti in meno, ha perso quasi 25.000 posti di lavoro, mentre oltre 5.000 aziende hanno chiuso i battenti”.

“Stando ai dati diffusi da poco dalla CGIL, dal 1991 al 2016 la popolazione residente nella provincia di Messina è diminuita di 40.155 abitanti. Nel 2016 i nati sono stati inferiori ai morti, cosa che di solito si verifica durante la guerra. Aumenta la fascia degli over 65, che passa dal 20,2% al 22,1% della popolazione totale. A fronte di una media nazionale nel periodo 2008-2016 di perdita di occupazione dello 0,5%, dell’8% , nella nostra provincia si sono persi 22.488 posti di lavoro pari all’11,1%”.

“Il 46% della popolazione messinese è a rischio povertà, i giovani scappano per cercare la propria realizzazione professionale fuori dal nostro territorio, che ha il reddito pro-capite più basso della Sicilia ed è al 107esimo posto delle province italiane e che ha una spesa sociale pro-capite di 137,17 euro rispetto ai 246 della media nazionale e ai 464 di Trieste. I dati forniti dalla Caritas e dalla CGIL di Messina nel 2018, confermano quindi che Messina è in controtendenza rispetto alle altre Città Metropolitane e che ha sofferto maggiormente la crisi rispetto anche alle altre province siciliane”.

Mancanza di posti di lavoro, problematiche abitative, baraccopoli, impossibilità ad accedere al servizio sanitario e ai beni e servizi primari: “questa è una città che non garantisce quei diritti costituzionalmente garantiti. Bambini e adolescenti sono condannati a un destino che si tramanda da padre in figlio, senza alcuna opportunità di riscatto sociale, culturale ed economico, senza poter aspirare a un futuro migliore”.

Spiega Flavia Ilacqua, una delle promotrici del Forum delle Donne messinesi e volontaria della Mensa di Sant’Antonio: “registriamo la continua distanza delle istituzioni che in questo contesto non hanno compreso l’importanza del lavoro dei volontari. Un grande esempio di solidarietà e di aiuto a numerose famiglie che versano anche in povertà assoluta. Inizialmente la mensa forniva pasti per 40-60 persone, attualmente garantisce 300 pasti a sera, è aperta tutti i giorni, i volontari sono organizzati in turni e assiste 50 famiglie i cui componenti sono totalmente disoccupati, non godono di alcuna misura di assistenza e che oltre alla cena ricevono aiuto anche per pagare qualche bolletta”.

“Il 10% dei frequentatori della Mensa usufruisce di una pensione di invalidità di 290euro mensili, un altro 10% gode di una pensione che va dai 500 agli 800 euro, mentre c’è un 20% di donne che ha il marito agli arresti domiciliari. I nuovi poveri sono il frutto della perdita del posto di lavoro e molti di loro non hanno nulla perché lo Stato non eroga alcuna misura di sostegno economico a chi ha perso tutto”.

Continua e conclude, Flavia Ilacqua: “se non ci fossero i volontari a occuparsi di queste persone ferite e umiliate dalla vita, in questa Città la situazione potrebbe esplodere in modo drammatico. Purtroppo le istituzioni cittadine non hanno fatto molto per la mensa di Sant’Antonio e anche l’Amministrazione Accorinti è stata piuttosto assente. Vista l’importanza di questa iniziativa, speriamo in un comportamento opposto da parte della nuova Giunta”.