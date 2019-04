Fp Cgil e Csa, sulla Città Metropolitana di Messina: “Finalmente si affronta la questione della proroga dei contrattisti”

Lo scrivono nel comunicato che segue, i sindacati Fp Cgil e Csa: “scongiurata la proroga di soli 2 mesi che a dispetto di quanto si affermava nei corridoi dell’Ente era già in bozza pronta per la firma. Facendo seguito agli impegni assunti con gli scriventi nella mattinata di sabato 30, in occasione della firma dei contratti al Comune, nel pomeriggio dell’1 aprile il sindaco De Luca, prima di sottoscrivere il provvedimento di proroga, che, come anticipatovi nei giorni scorsi, sarebbe stato limitato al 30 giugno, ha voluto ascoltare le nostre ragioni”.

“Forti dell’esempio già seguito dalle altre ex Province, abbiamo sostenuto che nulla osta, a nostro avviso, alla proroga dei contratti fino al 31.12.2019 nelle more di avviare, entro tale data, le procedure per la stabilizzazione ed abbiamo ribadito il nostro no al transito alla Resais. Alla fine della riunione il sindaco ha deciso di non sottoscrivere l’atto di proroga di due mesi, facendosi carico di promuovere entro la prossima settimana una riunione in sede di Assessorato Regionale AA.LL. al fine di dirimere i dubbi di carattere economico e normativo sollevati anche dagli uffici della Città Metropolitana”.