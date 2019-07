I CARABINIERI ED I VIGILI DEL FUOCO, HANNO DISPOSTO LA CHIUSURA DELLE DUE ARTERIE STRADALI PER MOTIVI DI SICUREZZA

Fra Tono e la strada provinciale per Faro Superiore a Messina: un violento incendio, si è propagato la notte scorsa nelle colline esistenti.

I carabinieri ed i vigili del Fuoco che sono intervenuti sul luogo hanno disposto la chiusura delle due arterie stradali a scopo precauzionale. Per mettere in sicurezza l’area, sono giunte due esqaudre di pompieri e varie autobotti grazie alla cui presenza è stato possibile domare le fiamme che sospinte dal vento si stavano spingendo rapidamente verso monte per la presenza di una grande quantità di sterpaglie.

Foto, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.