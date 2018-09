Francesco Carbone (Aps Governo del Popolo): “Come promesso, inizia -l’operazione pulizia- all’interno delle istituzioni italiane” [Video]

Come promesso, inizia "l'operazione pulizia" all'interno delle istituzioni italiane.Abbiamo iniziato a presentare le denunce contro associazioni criminali all'interno delle Istituzioni dedite a commettere abusi e soprusi contro i cittadini, la collettività, l'erario dello Stato.Vedremo chi all'interno delle istituzioni avrà la dignità di operare con disciplina e onore per affiancare i cittadini che con estremo coraggio vogliono assolutamente combattere ogni forma di criminalità.Governo del Popolo APS con i cittadini e per i cittadini, pretendera' che la legge sia applicata in egual misura per tutti, specialmente nei confronti di coloro che si sono sentiti onnipotenti e liberi di delinquere indisturbati all'interno della pubblica funzione perché protetti da altri controllori.Il Popolo si riappropria della Sovranità Popolare, semplicemente controllando i propri dipendenti e pretendendone la Punizione Esemplare.Francesco CarbonePresidente dell'Associazione Governo del Popolo APS.https://associazionegovernodelpopolo.wordpress.com/

Pubblicato da Francesco Carbone su Giovedì 13 settembre 2018