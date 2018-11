Franco Laimo (ME): “Da alcuni giorni, si registra la presenza di colonie di ratti nel Rione di San Licandro basso”

Da alcuni giorni si registra la presenza di colonie di ratti nel Rione di San Licandro basso; a distanza di qualche mese dall’ultimo intervento di derattizzazione dunque i topi sembrano essere quasi immuni al veleno.

Ne denuncia la situazione il consigliere della quinta Circoscrizione Franco Laimo, contattato immediatamente da diverse famiglie della zona; di fronte il centro civico di via Cile all’interno di un portone scorrazzava un grosso ratto che ha tentato di intrufolarsi all’interno di un’abitazione, così come all’interno del cortile della sede della della quinta Circoscrizione proprio in via Cile numerosi ratti si aggirano indisturbati.

A fare da habitat per questi topi poi una folta vegetazione nella zona che porta tra l’altro sporcizia e insetti. Laimo sottolinea l’importanza di un intervento di scerbatura ed immediatamente dopo di derattizzazione dell’intero Rione sudamericano. I cittadini temono di ritrovarsi nelle proprie abitazioni i temuti ratti di fogna.