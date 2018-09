Franco Laimo (Sicilia Futura – ME): “L’Annunziata, pullula di ratti nel torrente”

Il consigliere della V^ Circoscrizione Franco Laimo (Sicilia Futura), coordinatore proprio della Commissione Consiliare Ambiente e Territorio, lancia un allarme e scrive in una nota quanto segue: “a poche settimane da un approssimato servizio di derattizzazione e deblattizzazione che ha interessato soltanto alcune delle tantissime zone della V^ Circoscrizione che abbisognano di tale fondamentale intervento, la zona del viale Annunziata pullula di colonie di ratti che nel torrente omonimo hanno trovato casa”.

Laimo, prosegue: “ci troviamo nella fattispecie nei pressi di attività commerciali come la salumeria Nucita ed il bar Sheridan’s, ove di fronte sono presenti dei cassonetti rsu colonizzati ormai da grossi ratti che rendono pericoloso anche il semplice conferimento dei sacchetti da parte dei cittadini che rischiano di essere letteralmente attaccati da questi grossi roditori; il tutto è poi condito dall’inciviltà di qualcuno che continua a scambiare le vie della Città per isole ecologiche dove depositare suppellettili e varie di ogni genere e dalla mancata igienizzazione dei cassoni che spesso sono putridi e fetidi”.

Secondo Laimo: “purtroppo non solo la zona dell’Annunziata è piena di ratti ma diverse zone di tutta la Municipalità. Non è plausibile una situazione del genere in cui si oltrepassa il limite delle condizioni igienico-sanitarie. Occorre garantire un servizio cittadino idoneo ed adeguato, non azioni tampone ed inadeguate che poi si rivelano sterili, dividendo le risorse in base alla densità abitativa e territoriale”.

Infine, Laimo chiede: “che dunque, vengano stornati ulteriori fondi da destinare alle Circoscrizioni al fine di garantire la dovuta igiene cittadina”.