fridaysforfuture il segretario generale della Cisl, Tonino Genovese a #Rtp #Messina: «Cambiare il modello di produzione di energia e gli stili di vita, chiama in causa il lavoro» [Video]

Lo ha affermato, il segretario generale della Cisl Tonino Genovese (presente stamane alla manifestazione denominata… #fridaysforfuture), a #Rtp #Messina: «cambiare il modello di produzione di energia e gli stili di vita chiama in causa il lavoro. E noi, come #Cisl, siamo disponibili a dare il nostro contributo per nuova occupazione e questione ambientale».

Ed ancora Genovese, in mezzo agli studenti ha ribadito che: «è necessario invertire la tendenza finora inarrestabile all’innalzamento delle temperature. E’ una questione anche di equità sociale. Giustizia climatica è anche questo».