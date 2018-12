Gabriele Rossellini, membro del M5S nella V^ Circoscrizione di Messina, sulla salita Ogliastri: “Tutta l’arteria, è chiusa da stamane”

Gabriele Rossellini del M5S, consigliere della V^ Circoscrizione, segnala la situazione in cui versano i residenti della via salita Ogliastri.

Rossellini, spiega: “infatti tutta l’arteria è chiusa da stamane, senza alcuna segnalazione all’imbocco in entrambi i sensi con conseguente blocco stradale degli automobilisti coinvolti specie lato monte, per lavori congiunti di AMAM e ITALGAS, probabilmente per una perdita di gas rilevata nei giorni scorsi”.

Il consigliere segnala inoltre andando a concludere il proprio intervento: “il malumore dei residenti che si trovano in una giornata di festa senza acqua e almeno per la parte interessata dai lavori bloccati in casa dalle transenne che delimitano i cantieri tuttora aperti. Ulteriori scavi sono stai effettuati stamane nel villaggio Svizzero, sul viale Regina Elena ed in via Garibaldi angolo viale Giostra”.