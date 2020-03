Gaetano Alessandro, presidente dell’Associazione Donare e’ Vita, di Messina ha denunciato venerdi’ 20 marzo alla Procura della Repubblica il direttore generale dell’ASP Paolo La Paglia e ne ha chiesto la rimozione. L’atto e’ conseguente alla cattiva gestione della recente situazione verificatasi in Citta’ e riguardante le vacanze sulla neve in Valle d’Aosta ed a Madonna di Campiglio in Trentino, di due distinte comitive costituite complessivamente da 116 cittadini in totale fra avvocati, medici ed imprenditori dei quali 35 al loro rientro non si sono autodenunciati senza mettersi in autoquarantena.

Il 18 marzo con debita motivazione e carattere d’urgenza il sodalizio ha chiesto alla Azienda Sanitaria Provinciale, l’accesso agli atti per poter conoscere i nomi dei partecipanti al viaggio menzionato con l’obiettivo evidenziato di tutelarsi da un rischio di contagio vista anche la delicatezza del servizio che svolge la compagine solidale che assiste soggetti trapiantati. In seguito alla domanda, dagli Uffici di via La Farina sede della ex Usl, non e’ giunto alcun riscontro.

Alessandro sottolinea: “stiamo anche valutando, di sollecitare il presidente della Regione Nello Musumeci a rimuovere dal suo incarico il dottore La Paglia, che in qualità di direttore dell’ASP Messina, si sta rivelando inadeguato ad affrontare l’emergenza coronavirus in corso”.