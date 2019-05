Gay Pride dello Stretto 2019: si è tenuta stamani a Palazzo Zanca, una riunione operativa

Presenti gli assessori alle Pari Opportunità Carlotta Previti ed alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli, si è svolto stamani un tavolo di coordinamento per definire gli aspetti organizzativi del Gay Pride, in programma a Messina il prossimo 8 giugno.

All’incontro hanno preso parte: “i presidenti della Confcommercio Messina Carmelo Picciotto e dell’Arcigay Rosario Duca, il vicepresidente della Confesercenti Sicilia Andrea Ipsaro Passione, Mariagrazia Interdonato componente del CdA MessinaServizi Bene Comune, Maria Grazia Gemelli del Dipartimento Manutenzione Immobili comunali e rappresentanti del Dipartimento Viabilità e del Corpo di Polizia Municipale”.

Ha sottolineato l’assessore Minutoli: “come Amministrazione comunale per lo svolgimento di questo evento stiamo fornendo tutto il supporto necessario per garantirne la sicurezza sotto l’aspetto sanitario ed emergenziale. Sarà preso in considerazione il Piano comunale A di Protezione civile, poichè il percorso è simile a quello già collaudato per la processione delle Barette e quindi si auspica che l’ordinanza che sarà predisposta dal Dipartimento Mobilità Urbana, il supporto della Polizia municipale e del comitato organizzatore possano assicurare il buon esito della manifestazione”.

Ha proseguito l’assessore Previti: “l’Amministrazione comunale è al fianco del Comitato organizzatore del Gay Pride che deve rappresentare una festa per la difesa dei diritti delle minoranze e dei più deboli con il ruolo di coordinare i servizi, affinché tutto si svolga nella maniera più pacifica e nel rispetto delle regole. Oggi si é avviato e insediato il tavolo di coordinamento con le associazioni di categoria al fine di coinvolgerle nella programmazione insieme al presidente Duca. La sinergia d’intenti con tutte le forze locali, economiche e sociali della Città contribuirà a rendere il Pride una festa per tutti i cittadini”.

Ha concluso il presidente Duca: “confermo quanto ribadito dall’assessore Previti e quindi l’assoluta sinergia tra il coordinamento Arcigay e l’Amministrazione comunale, lavoreremo insieme per la migliore riuscita dell’evento”.