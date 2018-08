Genova, questa mattina i funerali di Stato delle vittime del crollo del ponte

Oggi è il giorno dei funerali di Stato di 18 delle 38 vittime del crollo di ponte Morandi che dalle 11.30 saranno celebrati dal cardinale Angelo Bagnasco nella Fiera di Genova al padiglione Jean Nouvel.

Ai funerali parteciperanno anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e tutte le più importanti cariche dello Stato, compreso il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i ministri Luigi Di Maio e Matteo Salvini.

I funerali si potranno seguire in diretta su Rai Uno, su Canale 5, su Rai Radio Uno che, a seguito del lutto nazionale hanno scelto di non trasmettere pubblicità.

Sale a 41 morti il bilancio del crollo: l’auto individuata nella notte fra venerdì e sabato, completamente schiacciata, sotto un grosso blocco di cemento su cui viaggiava la famiglia Cecala, il papà Cristian, la mamma Dawna e la piccola Kristal di 9 anni, è stata recuperata dai vigili del fuoco.

Invece, è stato rintracciato dal Ccs, il Centro di Coordinamento dei soccorsi, il cittadino tedesco Loohuis Albert, uno dei 5 dispersi “ufficiali”: è vivo, sta bene, ed era in giro per l’Italia in vacanza; insieme con lui c’era anche il suo cane, anche lui dato per disperso.