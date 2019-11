A FAR RILEVARE QUESTO, E' STATO IL SINDACO DI MESSINA ONOREVOLE CATENO DE LUCA, EVIDENZIANDOLO IN UN POST PUBBLICATO SU FACEBOOK LUNEDI' 11 NOVEMBRE

“Gestire oltre 17 mila contenziosi, ed evitare di far saltare il banco è impresa ardua”. A far rilevare questo, è stato il sindaco peloritano onorevole Cateno De Luca evidenziandolo in un post pubblicato su Facebook lunedì 11 novembre.

Così ha scritto De Luca: “oggi abbiamo fatto la ricognizione di tutto il contenzioso promosso negli ultimi venti anni, oltre 17 mila cause, contro il Comune di Messina e non vi nascondo che la tentazione di mandare in dissesto l’Ente per impedire a certi approfittatori di arricchirsi sulle spalle della comunità è sempre presente. Ormai certe lobby delle -cause facili e massive- hanno consolidato il risultato con sentenze esecutive che in questi anni sono state lasciate nei cassetti senza procedere alla relativa trattazione in Consiglio Comunale ed al pagamento con abbattimento o rateizzazione del relativo debito”.

“Noi stiamo tentando di non mollare la presa ed evitare la dichiarazione di dissesto, però certi atteggiamenti e certe pretese sono un vero e proprio attentato al futuro della nostra comunità. Il valore di questi contenziosi, va oltre i 300 milioni di euro e rappresenta la mala gestio politico amministrativa che ha caratterizzato le dinamiche gli ultimi 20 anni di Palazzo Zanca. Andiamo avanti”!