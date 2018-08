Gianfranco Pistorio (CCSVI-ME): “Apprendiamo con molta soddisfazione, la notizia dell’istituzione in Sicilia, di un tavolo tecnico sulle metodologie dell’uso di farmaci galenici a base di Cannabinoidi”

"PER ALLEGERIRE IL DOLORE, IN PAZIENTI AFFETTI DA GRAVI PATOLOGIE INVALIDANTI"

Gianfranco Pistorio responsabile regionale dell’Associazione CCSVI-Sclerosi Multipla, in questo testo sottolinea: “apprendiamo con molta soddisfazione, la notizia dell’istituzione in Sicilia, di un tavolo tecnico sulle metodologie dell’uso di farmaci galenici a base di Cannabinoidi, per allegerire il dolore in pazienti affetti da gravi patologie invalidanti. Il passo importante effetuato dall’assesore alla Sanità Ruggero Razza, trova la nostra piena soddisfazione, per un argomento di vitale importanza, che è stato tra i primi punti di proposta nella nostra conferenza programmatica effetuata a, Messina circa 1 mese fa”.

“E’ ormai indubbio, dopo vari studi effettuati in tutto il mondo, che l’uso della cannabis terapeutica, è un ottimo coadiuvante nella cura del dolore. Per i nostri pazienti e soci, affetti da Sclerosi Multipla, si potrebbe finalmente aprire una nuova via di terapia, su base naturale, che possa coadiuvare il normale percorso terapeutico in essere. L’istituzione per decreto, di un tavolo tecnico per determinare modi, e linee guida che portino alla migliore soluzione e alle migliori linee di intervento, rivolte verso i malati di Sclerosi Multipla, troverà in noi il massimo appoggio e forniremo la migliore collaborazione affinchè in Sicilia finalmente l’uso della Cannabis terapeutica diventi realtà”.