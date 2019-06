Gicap Messina: salvi i posti di lavoro, Like Sicilia gestirà 42 supermercati

L’amministratore unico della Gicap di Messina, Nino Capone, oggi ha dichiarato alla Gazzetta del Sud: «già da più di un mese siamo riusciti a trovare un accordo per l’affitto dei nostri supermercati in favore di un solido imprenditore in grado di proseguire efficacemente l’attività aziendale, salvaguardando quasi tutti i posti di lavoro dei nostri dipendenti».

Capone, ha rotto il silenzio evidenziando i contorni della trattativa con la Società Like Sicilia che andrà a gestire 42 supermercati nell’isola ed in Calabria aggiungendo che: «ai quasi 700 dipendenti, compresi gli amministrativi, vengono garantite anche concrete prospettive di miglioramento retributivo».

Infine, ha sottolineato il rappresentante dell’Azienda messinese sita a Larderia: «nei prossimi giorni, con il perfezionamento dell’intesa, i punti vendita riapriranno le saracinesche. Venerdì scorso, a Roma, il Ministero del Lavoro ha autorizzato la cassa integrazione per le maestranze, a tutela del loro presente e futuro occupazionale».