Giorno 3 novembre, alla presenza delle Autorità religiose, civili e militari, alle ore 10:00 avrà luogo presso la Chiesa Maria S.S. delle Grazie in Villaggio Pace a Messina, la Celebrazione Eucaristica in ricordo dei caduti di tutte le guerre

Giorno 3 novembre, alla presenza delle Autorità religiose, civili e militari, alle ore 10:00 avrà luogo presso la Chiesa Maria S.S. delle Grazie in Villaggio Pace, la Celebrazione Eucaristica in ricordo dei caduti di tutte le guerre. L’evento promosso dall’Associazione culturale “Nuovi Orizzonti” presieduta da Domenico Carbone col patrocinio della Lega Navale, sarà coordinato dall’avvocato Silvana Paratore.

Dopo la Santa Messa, un corteo proseguirà in direzione del Monumento ai caduti ove verrà deposta una corona d’alloro. Verranno altresì resi gli onori, via mare, con deposizione di altra corona d’alloro, anche ai tanti marinai caduti in mare. La partecipazione è libera.