Giuseppe Conte (primo ministro): “Sabato 18 agosto, abbiamo proclamato la giornata di lutto nazionale”

Giuseppe Conte, il primo ministro italiano, in un post sul suo profilo Facebook ha scritto: “sabato 18 agosto abbiamo proclamato la giornata di lutto nazionale per le vittime del crollo del ponte Morandi. Alle 11.30 sarò alle celebrazioni dei funerali solenni che si svolgeranno presso la Fiera di Genova. Oggi, con il vicepresidente Luigi Di Maio, abbiamo coordinato le attività del Centro di coordinamento dei soccorsi e fatto il punto sul numero delle persone coinvolte e dei decessi accertati”.

“In questo momento le vittime sono 38, i feriti 15, di cui cinque in codice rosso. Abbiamo anche fatto un aggiornamento sulle persone sfollate, per assicurare loro un alloggio, e una ricognizione sul sistema viario per assicurare che la città di Genova e anche il traffico regionale e nazionale possano riprendere a funzionare in modo efficiente”.

“Sabato, subito dopo i funerali, mi recherò in Prefettura per coordinare un’altra riunione del Centro di coordinamento dei soccorsi. Probabilmente nella stessa giornata si terrà un altro Consiglio dei ministri. Non lasciamo sola Genova”.