Gli aderenti al Comitato di cittadini del centro storico, in seguito alla polemica che è nata per lo spostamento di un piano dalla Galleria Vittorio Emanuele di Messina, in questa nota affermano: “la verità incontrovertibile è una sola… che il signor sindaco è intervenuto in seguito all’esposto di una sola cittadina che si sentiva disturbata dal suono di un piccolo pianoforte senza amplificazione, mentre se ne è strafregato dell’esposto dettagliato sottoposto alla sua attenzione ed a quella dei suoi più fidati assessori presentato da un centinaio di cittadini residenti o dimoranti nel centro storico, con cui venivano denunciati una serie di violazioni di leggi e regolamenti a causa di quella che viene definita -movida selvaggia-. E’ quindi molto facile trarne le conseguenze, si agisce in modo diverso secondo chi chiede gli interventi”.