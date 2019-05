Gli aderenti al Comitato Messina Nord, mettono in risalto le loro proposte

Il 27 luglio 2018, si è costituito il Comitato Messina Nord, i componenti si sono già occupati di numerose segnalazioni relative a vicende quali: “(luce, buche, acqua, fogna, potatura, scerbatura ecc.) che in breve tempo grazie alla risposta positiva della Giunta sono state risolte in una nota precisa“.

Gli aderenti a questo sodalizio civico, evidenziano ancora: “ci siamo occupati anche di proporre soluzioni per migliorare e valorizzare il territorio, come la creazione di nuovi spazi verdi o la riqualificazione di quelle esistenti indicando anche dove poter attingere i fondi; la ristrutturazione della fontana di Granatari ricevendo risposte positive anche dalla sovraintendenza; nuove linee Atm, riqualificazione Riserva naturale del Peloro, riqualificazione dell’area sottostante il pilone con il ripristino dell’area concertistica un mercato rionale, percorso turistico con area giochi e attrezzi ginnici; non ultimo il Piano viario del villaggio di Torre Faro. Su quest’ultimo punto dobbiamo registrare nel nostro gruppo Facebook numerosi post e commenti di problematiche che si sono verificate nelle domeniche con un clima estivo, durante l’ultimo giorno del Festival degli aquiloni e durante la giornata del 1° maggio. Il paese in queste giornate si totalmente paralizzato con file chilometriche per entrare o uscire, ciclomotori parcheggiati in aree demaniali, causando gravi disagi i residenti e per chi vuol vivere momenti di relax in un posto spettacolare unico al mondo“.

Il 10 marzo 2019 in un ottica futuristica di riqualificazione e vocazione turistica del borgo marinaro, inviavamo una proposta viaria suddivisa in 2 fasi: “invernale ed estiva. In quest’ultima prendendo spunto da realtà esistenti e funzionali come -San Vito Lo Capo, ortigia, Capo Passero, Taormina giardini ecc.-, si proponeva l’inserimento di isole pedonali nei giorni di venerdì festivi e prefestivi, uso dell’intera area delle torri Morandi per parcheggio ai non residenti con ingresso obbligatorio da via pozzo giudeo e uscita dalla via senatore Arena (ex torre bianca) tramite la realizzazione di una piccola Baratella stradale di collegamento in modo da non bloccare parte del paese. Si proponeva anche il pagamento della sosta con servizio gratuito della navetta per la spiaggia del pilone e per il centro del paese un po’ come esiste nella vicina Taormina. Questa nostra proposta riscontra molti pareri favorevoli piace da parte di molti commercianti e soprattutto di residenti“.

“Infine vogliamo ricordare che giorno 9 aprile 2019 si è discusso in Consiglio Comunale con la presenza del vicesindaco la problematica viaria del villaggio; riscontrando la volontà di realizzare isola pedonale area parcheggio ecc. come proposto da noi, ci domandiamo quindi per quanto ancora Torre Faro deve vivere nel caos? Quante file chilometriche e macchine parcheggiate ovunque dovrà sopportare? Siamo fiduciosi che quest’Amministrazione prima dell’imminente stagione estiva troverà la giusta soluzione che potrà essere la nostra proposta o un’altra“.