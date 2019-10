Gli agenti dei vigili Urbani di Messina, della Sezione Radiomobile, la notte scorsa hanno effettuato un servizio di controllo: sul viale Boccetta è stata esperita una attività di vigilanza sulla viabilità stradale.

Nel corso degli accertamenti descritti, i poliziotti coordinati tra gli altri dai commissari Gaetano La Mazza e Lino La Rosa ed alla presenza dell’assessore Dafne Musolino, hanno posto in essere verifiche attraverso lo strumento dell’alcool test estendendo inoltre svariati verbali per il passaggio con luce (semaforica) rossa accesa e per il mancato utilizzo della cintura di sicurezza. Complessivamente, l’ammontare delle sanzioni elevate ha raggiunto la cifra di €3.679,00.

Immagine, tratta da: “www.stampalibera.it”.