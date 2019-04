Gli agenti del Commissariato di Taormina, hanno arrestato un 37enne

Gli agenti del Commissariato Pubblica Sicurezza di Taormina, hanno tratto in arresto un trentasettenne per il reato di evasione. L’uomo, era infatti sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari dal settembre 2018 per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni.

Nell’ambito dei controlli eseguiti dalla Polizia di Stato, gli operatori hanno accertato che lo stesso abbia disatteso la prescrizione di non allontanarsi dal domicilio senza la preventiva autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria.