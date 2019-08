Gli agenti del Nucleo di Polizia Giudiziaria dei vigli Urbani di Messina, hanno denunciato in stato di libertà un cittadino, ritenuto responsabile dei reati di furto di energia elettrica e acqua pubblica.

Verso lo stesso soggetto inoltre, veniva formulata una denuncia per l’ipotesi di reità consistente nell’occupazione abusiva di edifici pubblici. La condotta illegale, è stata posta in essere nella Città dello Stretto, ove il denunciato ha preso illecitamente possesso dei locali a piano terra situati in via Alessio Valore tra gli ex Granai e la Casa del Portuale.

Immagini, tratte da: “www.messinaindiretta.it”.