Gli agenti della Polizia di Stato, del Commissariato di Messina Nord, hanno arrestato un 21enne

IN AFFIDAMENTO IN PROVA

I poliziotti del Commissariato Sezionale Messina Nord hanno tratto in arresto un messinese di 21 anni, in atto affidato in prova presso il Centro Solidarietà F.A.R.O.

Al 21enne, con decreto dell’Ufficio del magistrato di sorveglianza del Tribunale per i Minorenni di Messina è stata disposta la sospensione provvisoria della misura alternativa dell’affidamento in prova applicatagli dal Tribunale per i Minorenni di Catania, per avere violato le prescrizioni impostegli. L’arrestato, pertanto, è stato condotto presso l’istituto per i minorenni di Acireale (CT).