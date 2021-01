I GIUDICI DEL TRIBUNALE, HANNO STABILITO LA SUA DETENZIONE IN CARCERE

I poliziotti delle Volanti della Questura di Messina hanno eseguito ieri la misura cautelare in carcere a carico del ventisettenne arrestato la scorsa settimana per il reato di evasione dagli arresti domiciliari a cui era sottoposto.

L’uomo era stato sorpreso in via La Farina senza giustificato motivo. L’Autorità Giudiziaria ha pertanto disposto la revoca dei domiciliari sostituendoli con la custodia cautelare in carcere.