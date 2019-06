Gli agenti della Polizia di Stato, hanno arrestato ieri a Messina, due rapinatori

SI FECERO CONSEGNARE L'INCASSO, CON IL VOLTO TRAVISATO E L'ARMA IN PUGNO, LO SCORSO 29 APRILE DURANTE UNA RAPINA IN UN NEGOZIO DI VIA GARIBALDI

Nella giornata di ieri, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Messina hanno arrestato due fratelli Rosario e Salvatore Badessa di 19 e 29 anni, considerati i responsabili della rapina al centro scommesse “PlanetWin 365” di via Garibaldi, avvenuta lo scorso 29 aprile. Le attività investigative avviate dalla Squadra Mobile subito dopo il fatto hanno consentito l’individuazione dei responsabili anche grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza, oltre che ai particolari forniti dalla vittima.

L’episodio aveva consentito ai due di asportare 1200,00 euro dalle casse del negozio e le modalità dei fatti hanno evidenziato una particolare predisposizione delinquenziale degli autori, tale da determinare il giudice all’applicazione per uno della custodia cautelare in carcere e per l’altro degli arresti domiciliari. In particolare, le aggravanti individuate sono state: il concorso di più persone, il volto travisato del rapinatore e una pistola, impugnata e puntata, per costringere la donna che si trovava all’interno del centro scommesse a consegnare tutto senza indugi.