Gli agenti della Polizia di Stato, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Palermo, hanno arrestato un 61enne di Borgo Nuovo

Dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Palermo, gli agenti della locale Polizia di Stato hanno arrestato un 61enne di Borgo Nuovo, accusato di condotte violente nei confronti della moglie. Ad arrestare l’uomo, sono stati i poliziotti del Commissariato Zisa.

Nei giorni scorsi gli operatori della Polizia, erano stati chiamati in casa dei coniugi, dove era stato segnalato dalla moglie un episodio di violenza del marito che, ubriaco, l’aveva minacciata con un coltello. Quello descritto, era l’ultimo episodio fra tanti soprusi e minacce che hanno scandito anche la vita dei quattro figli (della coppia), oggi ampiamente maggiorenni, ma anch’essi hanno dovuto vivere quel clima pesante fin dalla loro minore età. La madre, pur non denunciando la maggior parte delle violenze per paura di ulteriori ritorsioni, in due casi, era stata costretta ad abbandonare la propria abitazione trasferendosi da alcuni parenti parenti.