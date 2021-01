Gli agenti della Polizia Municipale di Messina, afferenti alla Sezione Ambientale e tutela della salute pubblica, nelle scorse ore hanno scoperto un macello abusivo

In riferimento alle azioni eseguite dagli agenti della Polizia Municipale di Messina, afferenti alla Sezione Ambientale e tutela della salute pubblica sono questi gli interventi posti in essere nell’ultimo periodo dal comandante vicario commissario Giovanni Giardina e dai suoi diretti collaboratori ispettori Giuseppe Cifala’ e Giacomo Visalli rispettivamente coordinatori delle sezioni di Polizia commerciale e polizia ambientale.

Nella giornata odierna infatti nell’ambito di una attività di controllo del territorio, oltre ad una serie di sopralluoghi presso attività commerciali finalizzati alla verifica del rispetto delle normative anticovid e ad un ennesimo sequestro di frutta a carico di un venditore ambulante abusivo, gli agenti hanno sottoposto a sequestro giudiziario una discarica nella zona sud della città e denunciato il responsabile per l’illecito abbandono dei rifiuti provenienti da stalle.

L’attenzione dei poliziotti…, è stata poi richiamata da una colonna di fumo proveniente da un terreno agricolo in zona centro. Il tempestivo intervento del commissario Giardina e dei suoi uomini ha permesso di scoprire un allevamento abusivo ed una contestuale macellazione clandestina. Assai grave quanto accertato, infatti oltre alla macellazione illecita si appurava che gli animali venivano uccisi procurando agli stessi gravi sofferenze, mentre gli scarti e le interiora delle bestie venivano depositati in un’area all’uopo adibita, con il successivo smaltimento per incenerimento… ragione per cui il responsabile è stato altresì denunciato sia per l’eliminazione illegale dei suddetti rifiuti, che per macellazione clandestina e maltrattamento di animali.

L’impianto di macellazione ed i relativi rifiuti, sono stati posti sotto sequestro giudiziario ed ora la persona dovrà rispondere alla autorità giudiziaria per gli illeciti penali posti in essere. Anche i maiali e gli ovini rinvenuti, privi della prescritta registrazione veterinaria, sono stati posti sotto sequestro sanitario, mentre sono in corso verifiche sulla tipologia di macellazione attuata ossia se riservata esclusivamente a privati o, come sembrerebbe, a macellerie della località. Sicuramente comunque l’incisivo intervento ed i sequestri operati hanno permesso di porre fine ad una illecita attività che, essendo priva di qualsiasi rispetto su norme igieniche e ambientali, avrebbe potuto avere ripercussioni sulla salute pubblica e sulla salubrità del territorio cittadino.