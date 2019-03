Gli agenti della Polizia Municipale di Messina, hanno sequestrato un terreno privato

A TREMONTI, E' STATA RINVENUTA UNA ENORME MOLE DI RIFIUTI IN PROSSIMITA' DI VIA SEMINARIO ESTIVO E SAN LICANDRO

Nelle prime ore della odierna mattinata, gli agenti della Polizia di Municipale di Messina, hanno sequestrato un terreno privato sito a Tremonti nei pressi di via Seminario Estivo ed in prossimità del complesso “Il rifugio”.

A determinare questa attività, sono state le segnalazioni dei residenti che hanno fatto presente come nella zona in questione vi fosse la presenza di: “immondizia per svariati metri, rifiuti di ogni tipo, amianto e materiale sanitario in disuso”.

Nei mesi scorsi, questo luogo era salito alla ribalta della cronaca cittadina per l’avvistamento di numerosi cinghiali evidentemente attratti dall’enorme mole di ingombranti. Sul posto, si sono recati anche, il presidente del V° Quartiere Ivan Cutè e l’assessora della Giunta De Luca, Dafne Musolino.

