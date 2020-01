Gli agenti della Sezione di Polizia specialistica della Polizia Municipale di Messina, hanno scoperto i responsabili della gara automobilistica del 22 dicembre nel parcheggio dello Stadio Franco Scoglio

Gli agenti della Sezione di Polizia specialistica della Polizia Municipale di Messina, hanno scoperto i responsabili della gara automobilistica tenutasi la sera del 22 dicembre nel parcheggio dello Stadio Franco Scoglio. L’attività coordinata dal comandante vicario del Corpo dei vigili Urbani Giovanni Giardina è stata decisa dal sindaco, l’onorevole Cateno De Luca e dall’assessore avvocato Dafne Musolino.

Con l’ausilio, sia delle riprese amatoriali pubblicate su una pagina di Facebook, che di quelle del circuito di videosorveglianza esistente in zona sono stati individuati gli autori del gesto e con Essi le loro auto rinvenute all’interno di un deposito. E’ stata contestata ai due conducenti, la violazione della relativa norma del Codice della strada ed all’Autorità preposta le forze dell’ordine impegnate in questo Servizio hanno chiesto la sospensione della patente per un periodo compreso da uno a tre anni. I veicoli ritrovati, sono stati sottoposti a sequestro in attesa di confisca, mentre i poliziotti intervenuti in questa circostanza hanno deferito i guidatori innanzi agli inquirenti titolari dell’Azione Giudiziaria.