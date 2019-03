Gli appuntamenti di domani 21 marzo a Messina, per la “XXIV^ edizione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie”

Domani 21 marzo, la XXIV^ edizione della “Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie” si svolgerà a Padova, scelta come piazza principale. Parallelamente ci saranno manifestazioni in tutta Italia, e migliaia di iniziative in piazze, scuole, università, parrocchie, sedi associative, sedi istituzionali e di amministrazioni locali, in tutto il paese, in Europa ed America Latina.

A Messina la manifestazione provinciale sarà in piazza Francesco Lo Sardo (piazza del Popolo), a cura del Presidio “Nino e Ida Agostino di Libera”.

Programma:

ore 9.30 concentramento in piazza;

ore 10.00 apertura manifestazione … “storie di memoria, percorsi di verità”;

… “storie di memoria, percorsi di verità”; ore 11.00 lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie;

ore 12.00 collegamento con la Piazza nazionale di Padova.

Per info e adesioni: presidioliberamessina@gmail.com – #21marzo #memoriaeimpegno #21marzonordest”.