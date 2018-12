Gli associati di PuliAmo Messina, hanno incontrato l’assessore Dafne Musolino

Si è svolto giovedì 6 dicembre, alle ore 17.00 circa, l’incontro tra l’associazione Puli-AMO Messina e l’assessore all’ambiente, Dafne Musolino, per replicare alla sospensione dell’atto di adozione del Giardino di Montalto a seguito dell’evento – poi annullato – dell’Escape Garden.

Durante l’incontro, abbiamo avuto modo di esprimere le vicende secondo il nostro punto di vista e chiarire i diversi richiami che hanno portato alla diffida di giorno 30/10; è stata inoltre occasione per presentare ufficialmente l’associazione alla nuova Amministrazione comunale e mostrare, attraverso documentazione fotografica, l’enorme impegno profuso dalla No Profit all’interno del parco della Caperrina.

L’assessore, pur confermando la correttezza del provvedimento, prende atto della nostra posizione e della bontà delle nostre azioni, mosse in assoluta buona fede e senza l’obiettivo di recare danno ad alcuno.

L’esito della sospensione verrà quindi discusso nei prossimi giorni per la sua definitiva risoluzione, che avverrà comunque non prima del termine dell’evento “villaggio di natale” previsto al giardino di Montalto dove, fino ad allora, l’atto di diffida rimane a tutti gli effetti valido.

Certi che la vicenda possa risolversi positivamente, l’associazione esprime soddisfazione per l’incontro tenutosi con l’Amministrazione e si impegna ad operare sinergicamente con tutte le istituzioni cittadine, in continuità con quanto fatto in questi ultimi tre anni. A prescindere dalla gestione del Giardino, Puli-AMO Messina continuerà a vigilare sull’importante polmone verde del centro storico, affinché la collettività possa continuare a godere delle sue splendide terrazze panoramiche, per troppo tempo negate alla libera fruizione.

Fino ad allora, ringraziamo i nostri utenti per i centinaia di messaggi di vicinanza e solidarietà pervenutici in queste ultime settimane. Vi invitiamo a seguire la pagina e a partecipare alle nostre prossime iniziative.