Gli operai del cantiere per la posa dei cavi in fibra ottica, hanno danneggiato la condotta idrica di Messina

Dopo gli avvenuti lavori (come da programma) di ieri, effettuati dalla ditta agrigentina che ha in appalto la posa dei cavi in fibra ottica in diverse parti della Città di Messina, oggi si contano i danni. Infatti, nella salita Ogliastri all’altezza del bivio che conduce al villaggio Svizzero, da questa mattina sgorga una copiosa quantità d’acqua dovuta ad una perdita conseguente alla rottura della condotta idrica accaduta con ogni probabilità durante gli scavi.