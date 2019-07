Gli operatori della Polizia di Stato di Messina, hanno arrestato un 59enne

Nella tarda mattinata di sabato, i poliziotti della Squadra Volanti della Questura di Messina, hanno arrestato in flagranza di reato Pietro Ruggeri, messinese di 59 anni, per furto aggravato commesso in danno dell’esercizio commerciale OVS di piazza Cairoli. Gli agenti hanno visto il cinquantanovenne, già noto agli uffici di Polizia, aggirarsi con fare sospetto nelle immediate vicinanze del negozio, in quanto lo stesso, dopo aver osservato attentamente l’ingresso dell’OVS, vi entrava ed usciva ripetutamente senza fare acquisti, fin quando, entrato ancora una volta, poi si allontanava con circospezione tenendo in mano un sacchetto di carta privo di marchio. Immediatamente, i poliziotti delle Volanti, hanno fermato l’uomo per visionare l’interno della busta, la quale conteneva sette profumi perfettamente confezionati dei quali mancava lo scontrino comprovante l’acquisto.

I successivi accertamenti hanno permesso di appurare che la merce era stata appena asportata dall’OVS. Si è proceduto, poi, ad effettuare una perquisizione domiciliare durante la quale, inoltre, sono stati rinvenuti e sequestrati altri quattro profumi della stessa marca, nonché diversi capi di abbigliamento con marchio OVS, alcuni dei quali ancora con il cartellino. Il 59enne, dunque, è stato denunciato in stato di libertà anche per il reato di ricettazione. L’arrestato, su disposizione dell’A.G., veniva sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di essere oggi giudicato con rito direttissimo.