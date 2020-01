IL RESPONSABILE DELL'ATTIVITA' BLOCCATA, SVOLGEVA IL PROPRIO LAVORO IN VIALE EUROPA

Gli operatori della Sezione di Polizia ambientale della Municipale di Messina, questa mattina hanno sequestrato dei locali destinati a raccolta, trattamento e smaltimento illecito di rifiuti speciali situati in viale Europa.

I vigili Urbani intervenuti, hanno deferito alla competente Autorità Giudiziaria, il gestore del luogo per l’avvenuta violazione dell’art. 256 della Legge 152 del 2006. All’interno della Struttura, erano presenti svariati elettrodomestici di notevoli dimensioni, alcuni dei quali già smontati e pronti per essere accatastati in modo grossolano senza il rispetto della vigente normativa regolante la tutela dell’ambiente. L’attività è stata coordinata dal comandante Vicario del Corpo, il commissario Giovanni Giardina.

Foto, tratta da: “www.messinaindiretta.it”.