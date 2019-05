Grande successo, per l’evento sulla sicurezza e la criminalità organizzatta: “La Città Si.Cura”

Gremito il Salone delle Bandiere del Comune di Messina per la 1° giornata sulla prevenzione e sicurezza nella lotta alla criminalità organizzata. L’evento ideato da ConfCommercio Messina è stato coordinato e moderato dall’avv. Silvana Paratore che ha dichiarato come il senso di rassicurazione che le Forze di polizia trasmettono ai cittadini, il rapporto di collaborazione reciproca che esiste e che si va sempre più consolidando e rafforzando, rappresenta un patrimonio di straordinaria importanza al quale sappiamo di poter attingere con fiducia. Dopo i saluti del Presidente di Confcommercio Carmelo Picciotto che ha ribadito a grande voce l’esigenza di fare rete per trovare soluzioni di prevenzione e contrasto agli eventi criminosi e del Vice Sindaco dott. Salvatore Mondello, ha preso la parola il Prorettore Vicario dell’Università degli Studi di Messina prof. Giovanni Moschella.

A seguire gli interventi istituzionali del: “Segretario Nazionale di Federfarma dott. Roberto Tobia, del Pres. Regionale ANAPA dott. Rosario Palermo, del Presidente provinciale della federazione italiana tabaccai di Messina Salvatore Barbera. Quest’ultimo ha esordito affermando come i dati relativi alle rapine ed ai furti commessi ai danni delle tabaccherie di Messina siano piuttosto allarmanti. L’auspicio, ha dichiarato, è quello che si possa contribuire non solo alla maggiore conoscenza del fenomeno dell’illegalità ma soprattutto attuare un serio programma di contrasto delle attività illecite con la collaborazione di tutti, tabaccai, istituzioni, mondo imprenditoriale, associazioni e collettività. I rischi e le minacce della criminalità possono essere efficacemente combattuti solo se affrontati di concerto, sviluppando e condividendo delle iniziative tangibili ed una logica del confronto”.

Insigni i relatori intervenuti alla tavola rotonda dal titolo: “La città si.cura. Collaborazione per la sicurezza partecipata tra cittadini e Forze di Polizia come il Prefetto Annapaola Porzio commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura che si è soffermata sui reati sentinella della criminalità organizzata quali usura e racket. Una efficace azione di contrasto ai fenomeni del racket e dell’usura deve prevedere, ha aggiunto, significative iniziative per alimentare l’affermazione della cultura della legalità nel contesto sociale. Occorre collaborare con le forze di polizia riconoscendo in loro e nello Stato la tutela che ci devono apprestare. Diventi un impegno di costanza la lotta alla criminalità. L’idea di fare squadra in tal senso è fondamentale ha ribadito con forza la Porzio. La lotta alle attività illegali senza coordinamento non può avere sviluppo”.

La vittima del racket vive una vita diversa: “il racket oggi si esercita in tanti modi alcuni dei quali difficili da riconoscere. Vivere certe pressioni rende una persona fragile e debole. Una certa importanza ricopre l’associazionismo antiracket ed antiusura; pertantooccorre credere in esso e controllarlo. A seguire ha suscitato particolare interesse l’intervento del procuratore aggiunto della Repubblica dott.ssa Giovannella Scaminaci che ha sottolineato l’importanza della fiducia nello Stato e negli strumenti di tutela dei cittadini. Incisivo il monito rivolto agli studenti delle classi 4B e 4C del Liceo Scientifico Statale Seguenza e delle classi 4Bt – 3B- 4Ct dell’Istituto tecnico economico statale A.M.Jaci di percepire lo Stato non come un nemico, di educare alla legalità e di conoscere a tal fine, gli strumenti migliori”.

Di contraffazione ha parlato il dott. Giovanni Gravante componente del comitato antiracket ed antiusura che siede nel Tavolo Permanente del Ministero Sviluppo Economico. Costruire le condizioni della sicurezza e garantire ai cittadini la possibilità di vivere e lavorare liberi dalla paura è una missione fondamentale del Ministero dell’Interno, ha concluso Gravante, evidenziando le iniziative in campo da parte del Sistema Confederale per riaffermare il principio della legalità ed aiuto alle imprese che decidono di denunciare il crimine collaborando con la giustizia. L’auspicio ha concluso Gravante è che i ragazzi possano prendere in mano il Testimone della Legalità. Emozionante la lettura di appelli in cui si evidenziano i rischi della contraffazione a testimonianza della disperazione di un commerciante e della presa di coscienza di un operaio di una ditta specializzata nella creazione di palloni da calcio contraffatti. Consegnata a conclusione evento la Targa Ambasciatore della Sicurezza partecipata assegnata al Questore di Messina per l’impegno profuso a presidio della sicurezza partecipata dei cittadini, sviluppatore del concetto che ha dato l’input accolto dal Presidente di ConfCommercio di dedicare una giornata ai temi di grande attualità. La targa è stata ritirata dal Commissario Placido Lucà del Commissariato Messina Nord.

Presenti all’evento: “il Comandante del supporto logistico della Marina Militare di Messina C.V. Giuseppe Catapano; il Ten. Col. Mauro Izzo comandante del reparto operativo del comando provinciale dei carabinieri di Messina; il Maggiore Giuseppe Martino della Brigata Meccanizzata Aosta; il Capitano Alessandro Buongiorno del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Messina;il Capitano di Fregata della Capitaneria di Porto di Messina Antonio Ripoli; il Commissario Placido Lucà del Commissariato Messina Nord; il Ten. Stefano Di Vozzo del Gruppo Aeronavale della Guardia di Finanza di Messina; il Direttore dell’Ufficio Dogane di Messina Dr. Ivan Santi Spina”.

Presenti nel Salone delle Bandiere: “la Presidente del Kiwanis Club Messina prof.ssa Mariella Di Giorgi, il Lgt governatore del Kiwanis 1^ divisione Gaetano Mammana; l’Ancri Messina, il Responsabile Relazioni Istituzionali Ancri Sicilia cav. Pietro Bongiovanni; la dott.ssa Katia Giunta funzionario della Prefettura di Messina; Ivo Blandina Presidente della Camera di Commercio di Messina ed il Masci Messina 1 Il Faro”.