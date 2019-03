Grave incidente con un morto e 4 feriti gravi, fra cui 2 bambini

Un morto e quattro feriti gravi tra cui due bambini. E’ questo il bilancio di un terribile incidente stradale, verificatosi alle ore 12 circa, sull’autostrada A18 in direzione Messina nei pressi dello svincolo di Giarre all’altezza di Santa Venerina.

Il sinistro, ha fatto registrare il coinvolgimento di due auto, su una di esse (Fiat 600) viaggiavano i minori che sono stati trasportati con l’eliambulanza all’ospedale Cannizzaro di Catania. Entrambi, si troverebbero in gravi condizioni. Uno di loro, e’ stato sottoposto ad intervento chirurgico in Sala operatoria.

La dinamica dei fatti, non e’ ancora chiara, ma quasi sicuramente l’impatto è stato violento. Sul posto, dono arrivati gli agenti della Sezione Polstrada di Giardini Naxos, per poterla ricostruire.

Nel tratto stradale interessato, e’ intervenuto anche il personale del 118 unitamente a quello dei vigili del Fuoco di Riposto, questi ultimi hanno estratto i traumatizzati dalle lamiere contorte dei veicoli incidentati.

All’interno dell’utilitaria, della fabbrica torinese, viaggiavano cinque persone, rimaste ferite, come il conducente e solo passeggero della Multipla, il secondo mezzo protagonista di questo evento. I restanti quattro soggetti con traumi, sono stati accompagnati in ambulanza al nosocomio Santa Marta e Santa Venera di Acireale. Le condizioni di essi, per fortuna non sono gravi.