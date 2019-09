Grave incidente nel primo pomeriggio sul viale Regina Margherita, nei pressi della chiesa di Pompei

All’inizio del pomeriggio odierno, in viale Regina Margherita a Messina, nei pressi della chiesa di Pompei si è verificato un grave incidente. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrate tra di loro, una Renault Laguna ed una moto Honda Hornet.

Nell’impatto, ha avuto la peggio il motociclista che è stato trasportato dai sanitari intervenuti sul posto, all’ospedale Piemonte dove sarebbe giunto in codice rosso ed in serie condizioni. I rilievi del sinistro, volti a stabilire la dinamica dei fatti sono stati compiuti dal personale della Sezione Infortunistica della Polizia Municipale arrivati nella zona teatro dello scontro.

Foto, tratta da: “www.stampalibera.it”.