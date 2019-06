IN VIA MILITE IGNOTO, DOVE SI SONO SCONTRATE UNA NISSAN ED UNA AUDI E SONO RIMASTE FERITE 5 PERSONE

Poco dopo le 17, a Barcellona Pozzo di Gotto in via Milite Ignoto, si è verificato l’ennesimo incidente. L’impatto è stato violento e a scontrarsi sono state due auto, una Nissan (di colore nero) che usciva da uno stop ed un’Audi blu che giungeva lato mare in salita.

Nel sinistro, hanno riportato ferite 5 persone, fra le quali anche due bambini e una donna anziana. Sul posto, sono giunte due ambulanze e una pattuglia della Polizia Municipale.